В Кирове на улице Павла Корчагина произошло массовое ДТП

После столкновения автомобиль «Шкода Фабия» совершил опрокидывание. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове на улице Павла Корчагина столкнулись пять легковых автомобилей. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В пятницу, 2 апреля, около дома №242 на улице Павла Корчагина 33-летний водитель Skoda Fabia врезался в четыре встречных автомобиля: Renault Scenic, Hyundai Creta, Skoda Kodiaq, LADA Granta.

- В результате происшествия травмы получили три человека: 33-летний водитель автомобиля Skoda Fabia , 34-летняя женщина - водитель автомобиля Skoda Kodiaq и ее 32-летний мужчина-пассажир, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация им не потребовалась.

С 2 по 4 апреля на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 8 человек получили травмы.