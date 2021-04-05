В Юрьянском районе «ГАЗель» протаранила фуру

После столкновения машины полностью перекрыли дорогу. Фото: vk.com/gibdd43

В Юрьянском районе произошла крупная автомобильная авария, которая парализовала движение на трассе «Вятка». Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В пятницу, 2 апреля, на 311 км федеральной автодороги «Вятка» столкнулись два грузовых автомобиля. По предварительным данным, «ГАЗель», двигаясь по второстепенной дороге, врезалась в фуру MAN, которая ехала по главной дороге. После столкновения машины полностью перекрыли дорогу.

- В результате происшествия 64-летний водитель автомобиля «ГАЗ» и его 66-летняя пассажирка получили травмы, - сообщили в ГИБДД. - Их срочно госпитализировали.

С 2 по 4 апреля на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых восемь человек получили травмы.