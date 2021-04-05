Погода в Кировской области с 5 по 9 апреля: а за окном то дождь, то... солнце

Без зонта на всякий случай на улицу не выходите - погода нестабильна! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода никак не хочет определиться: днем «плюс» на градуснике, вечером - «минус». То слякоть, то гололедица, то солнце, то тучи. По крайней мере, именно такая картина ждет кировчан на наступившей рабочей неделе. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на грядущие пять дней.

В понедельник, 5 апреля, день обещает быть преимущественно пасмурным. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +4 градусов. Осадков не предвидится. Порывы ветра могут достигать 9 м/с.

Во вторник, 6 апреля, погода обещает стать теплее. Днем - от +2 до +6 градусов, и с утра до вечера кировчане смогут погреться на солнышке. Ветер все еще сильный - порывы до 9 м/с.

Среда, 7 апреля, не будет отличаться ничем: до +6 градусов днем, солнце и практически ни облачка на небе. Ветер слегка стихнет - порывы лишь до 5 м/с.

А в четверг, 8 апреля, кировчан начнет поливать. День будет пасмурным, температура воздуха - до +7 градусов. Ожидается сильный ветер - порывы могут достигать 15 м/с. И к ночи, как бонус, ожидается небольшой, но продолжительный дождь - почти до следующего утра.

В пятницу, 9 апреля, погода вновь обещает быть солнечной. И ни капли дождика! Температура воздуха будет колебаться от +1 до +6 градусов. Ветер все еще весьма сильный - порывы могут достигать 13 м/с.