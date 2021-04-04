Кировчанка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки

На место приехали сотрудники правоохранительных органов. Фото: vk.com/sbkirov

В Кирове произошел ужасный несчастный случай - из окна высотки выпал человек. Информация появилась в паблике микрорайона Солнечный берег, где и произошла трагедия.

- Выпал с последних этажей. Тело унесли, похоже на девушку. Сейчас работает криминалист, - сообщает автор поста, пожелавший остаться анонимным.

По информации местных жителей, местом происшествия стал дом на улице Костина. Судя по сломанному козырьку, выпавший человек упал сперва на него, и уже после - на землю.

Кировчанка, ставшая очевидцем произошедшего, сообщила в комментариях, что трагедия произошла в пять утра. Погибшей, по ее же словам, действительно была девушка:

- Да, там девушка была. Море кровищи. И парень выл, как собака, над телом. Очень жутко выл.

На место выезжали сотрудники правоохранительных органов. Областной Следком пока не смог прокомментировать произошедшее.