Служебные квартиры кировских бюджетников передадут в собственность области

Речь идет о служебных квартирах, которые КРИК передавал работникам бюджетной сферы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Служебные квартиры КРИКа перейдут в областную собственность. Помещения, выставленные на аукцион, выкупил для передачи «Уралхим». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

После прохождения всех регистрационных процедур квартиры распределят по областным и муниципальным учреждениям в соответствии с тем, чьи сотрудники в них проживают. При этом бюджетников никто не станет выселять.

Напомним, ранее «Кировская региональная ипотечная корпорация» реализовала программу «Служебное жилье», передавая работникам бюджетной сферы квартиры на условиях договора долгосрочной льготной аренды. После банкротства компании эти помещения попали на аукцион. В результате в январе 2021 года АО «ОХК «Уралхим» выкупил их и теперь передаст правительству, чтобы бюджетники не лишились крыши над головой.

Всего в областную собственность перейдут 296 служебных квартир в Кирове и районах региона. Договор о передаче помещений подпишут уже в апреле.