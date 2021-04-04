Статистика по COVID-19 в Кировской области: 84 новых случая заражения за сутки

Диагноз «коронавирус» поставлен у 1304 пациентов инфекционных стационаров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 4 апреля. За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 84 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 118 заболевших. На стационарном лечении сейчас находятся 1554 жителя области, у 1304 из них диагностировали коронавирус, у 1195 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 250 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 90 пациентов, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число смертельных случаев от коронавируса в Кировской области выросло до 328 (+1 за минувшие сутки). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. В амбулаторных условиях проходят лечение 2529 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2503 исследования на COVID-19.