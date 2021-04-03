Кировчанин решил отомстить бывшей девушке, разбив стекло ее машины и заявив о ДТП

Молодой человек кинулся на капот иномарки своей бывшей возлюбленной, а потом ударил по лобовому стеклу. Фото: vk.com/kirovmp18

1 апреля в Кирове не обошлось без тех, кто относится к этому празднику непосредственно. Так, в Юрьянском районе молодой человек не смог пережить разлуку со своей девушкой и попытался выловить ее на разговор. Однако сделал он это слишком радикально.

По информации паблика «Происшествия | Киров», 18-летний парень решил выловить свою бывшую на дороге. Буквально. И ему это удалось - иномарку, за рулем которой сидела его возлюбленная, он встретил. Девушка пыталась уйти от столкновения, но парень едва ли не бросился на машину и сумел забраться на капот. На разговор его бывшая идти отказалась, и тогда молодой человек в запале хватил кулаком по лобовому стеклу.

Девушке такой поворот событий не понравился, и она обратилась в полицию. Уже там она узнала, что ее бывший возлюбленный оказался не промах и тоже написал на нее заявление. Мол, его сбила иномарка и скрылась с места ДТП. Девушку выручил видеорегистратор, установленный в машине. Просмотрев запись с него, полиция привлекла к ответственности именно молодого человека - за ложное сообщение об аварии, где его якобы сбили.