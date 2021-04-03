Глава Юрьянского района покинул свой пост

Юрий Федотов ушел в отставку по собственному желанию. Фото: yuriya-kirov.ru

У Юрьянского района появится новый руководитель. Предыдущий глава муниципалитета, Юрий Федотов, ушел в отставку. Информацию сообщает районная администрация.

Решение приняли во время сорокового собрания районной Думы. Одним из вопросов стала отставка Юрия Федотова, который принял это решение по собственному желанию. Полномочия предыдущего главы прекратили досрочно, 31 марта. Сейчас его обязанности временно исполняет Игорь Шулаев, первый замглавы администрации района.

Юрьянская районная Дума объявила конкурс на должность главы муниципалитета. Срок приема документов для участия - с 12 по 23 апреля 2021 года, однако если выдвинется лишь один желающий, срок продлят до 30 апреля. Итоги конкурса подведут 20 мая.