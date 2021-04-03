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Общество3 апреля 2021 13:32

В Кирове рядом с садоводством устроили свалку из останков животных

На днях регоператор вывез 170 кг биологических отходов
Маргарита Акагиева
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Теперь биологические отходы сожгут в соответствии с ветеринарными требованиями. Фото: АО «Куприт»

«Кладбище домашних животных», появившееся рядом с кировским садоводством, наконец исчезло. Останки скота вывезли сотрудники АО «Куприт». Информацию сообщает пресс-служба регоператора.

Стихийная свалка биологических отходов возникла на обочине трассы, ведущей к новому мосту. Некто выкидывал останки животных (кости, головы и прочее) прямо неподалеку от СНТ «Смежник». Кировчане рассказали об этом в соцсетях, и вскоре информация дошла до регоператора.

Общий вес останков составил 170 кг. АО «Куприт» вывез свалку в рамках контракта с кировским управлением дорожной и парковой инфраструктуры. Вскоре их «утилизируют с соблюдением ветеринарных требований путем термического обезвреживания» - то есть сожгут. Кировчанам напоминают, что за подобные свалки останков может следовать наказание вплоть до уголовной ответственности.