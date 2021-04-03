Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки выздоровели 230 заболевших

Количество пациентов инфекционных стационаров постепенно сокращается. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 3 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 85 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 230 заболевших.

На стационарном лечении сейчас находятся 1542 жителя области, у 1303 из них диагностировали коронавирус, у 1189 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 239 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 90 пациентов, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Число смертельных случаев от коронавируса в Кировской области выросло до 327 (+1 за минувшие сутки). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2519 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2503 исследования на COVID-19. За этот же период от коронавируса привились 3849 кировчан.