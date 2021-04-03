Погода в Кирове с 3 по 4 апреля: все еще прохладно и пасмурно

В выходные будет пасмурно и довольно холодно. Фото: Алексей ФОКИН

Первые выходные апреля вряд ли порадуют кировчан теплом и солнышком. Температура будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов.

В субботу, 3 апреля, утром при температуре 0 градусов Киров будет засыпать снегом, который с повышением температуры перейдет в дождь. Днем воздух может прогреться до плюс 3. Весь день небо будет затянуто облаками. Правда, ветер будет не сильным, что сделает погоду более комфортной. Но метеозависимым людям стоит внимательнее отнестись к своему здоровью: синоптики прогнозируют низкое атмосферное давление - до 738 - 741 мм рт. ст. и небольшие геомагнитные возмущения.

В воскресенье, 4 апреля, погода немного улучшится. Осадки прекратятся, сквозь облака будет проглядывать солнышко. Днем столбики термометров могут подняться до плюс 5 градусов. По-прежнему будет практически безветренно. А вот атмосферное давление останется очень низким.