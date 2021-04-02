В Кирове пенсионерку, живущую в аварийных условиях, переселят в благоустроенное жилье

Дом, в котором проживает пенсионерка, признали аварийным еще в 2013 году. Фото: vk.com/kirovoficial

Кировская пенсионерка, живущая в аварийных условиях без полноценных удобств, отказывается переезжать в жилье маневренного фонда. Речь идет о жительнице дома №16 по улице Горбачева, признанном аварийным в 2013 году.

Информация о пенсионерке, живущей в квартире без отопления, появилась в кировских СМИ и дошла до горадминистрации. Ее сотрудники решили навестить пенсионерку, чтобы разобраться, в чем дело.

Как поясняет пресс-служба мэрии, женщине уже неоднократно предлагали переехать в помещения маневренного фонда до получения полноценного нового жилья. Стоит заметить, что суд еще в 2017 году постановил выделить для нее благоустроенную квартиру. Но каждый раз кировчанка отвечала отказом.

По словам самой пенсионерки, ее сын отказывается переезжать во временное жилье, несмотря на действительное отсутствие отопления в квартире. Когда-то в помещении была печка, однако хозяева почему-то решили убрать ее. Зимой включался обогреватель, и сейчас у женщины имеется задолженность за электричество. Ко всем бедам дома прибавились кучи снега во дворе, упавшие с крыши - у здания нет УК, а его обитатели довольно неохотно решают собственные проблемы.

Мэрия сообщает, что жителей проблемной квартиры планируют переселить в благоустроенное жилье уже в нынешнем году - выделены средства на покупку квартиры и объявлен аукцион. До переезда пенсионерка все еще имеет право переехать в маневренное жилье.