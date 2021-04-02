Суд вынес приговор молодому кировчанину, издевавшемуся над младшей сестрой

Кировчанин, издевавшийся над своей младшей сестрой сел на 3,5 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, который избивал и всячески издевался над своей 12-летней сестрой. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что в августе-сентябре 2020 года несовершеннолетняя девочка действительно подвергалась жестокому обращению со стороны старшего брата. В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.