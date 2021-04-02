В Кирове женщина незаконно воспользовалась материнским капиталом

В Кирове мать несовершеннолетних детей купила недвижимость на средства материнского капитала и не вписала их в собственность. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кирове мама несовершеннолетних детей на деньги материнского капитала приобрела комнату в коммунальной квартире. Она оформила недвижимость в собственность, не выделив в ней доли своим детям. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку случившегося. Выяснилось, что после покупки комнаты женщина переехала на новое место, оставив детей с отцом. Прокурор Первомайского района направил в суд иск с требованием обязать мать вписать в собственность приобретенного жилья ее несовершеннолетних детей. Исполнение судебного решения находится на контроле представителей прокуратуры.

Напомним, что материнский капитал с 2020 года назначается в связи с рождением первого, второго и последующих детей. Его сумма на 2021 год составляет 483 881,83 рубля.