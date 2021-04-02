Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки от коронавируса привили более трех тысяч жителей региона

В регион каждую неделю привозят новую партию вакцины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 2 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 86 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 272 заболевших.

На стационарном лечении сейчас находятся 1598 жителей области, у 1356 из них диагностировали коронавирус, у 1338 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 260 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 88 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Число смертельных случаев от коронавируса в Кировской области выросло до 326 (+1 за минувшие сутки). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2535 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2501 исследование на COVID-19. За этот же период от коронавируса привился 3021 кировчанин.