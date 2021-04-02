Жителя Кирова, который 10 дней не обращался к врачам после ножевого ранения, госпитализировали

В Кирове 43-летний мужчина на протяжении 10 дней после ножевого ранения не обращался за медицинской помощью. По его словам, травму ему нанес незнакомец на улице. Однако данная информация не подтвердилась. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что 19 марта потерпевший пришел в гости к своей знакомой. Во время распития спиртных напитков между ними возникла ссора. Подозреваемая взяла нож и нанесла мужчине ранение в область груди. Он не стал обращаться в полицию и все это время скрывал свою рану. Лишь когда состояние пострадавшего стало критическим, его госпитализировали.

На женщину завели уголовное дело. Расследование продолжается.