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Общество2 апреля 2021 10:28

Кировская природоохранная прокуратура потребовала защитить птиц

Нарушения обнаружили в работе «Горэлектросети»
Андрей Сергеев
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«Горэлектросеть» обязали оборудовать линии электропередачи птицезащитными устройствами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области по требованию природоохранной прокуратуры установлены птицезащитные устройства на воздушных линиях электропередачи, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сотрудники кировской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проверки обнаружили, что АО «Горэлектросеть» в нарушение требований федеральных законов не устанавливает птицезащитные устройства на линиях электропередачи, а это может негативно сказаться на окружающей среде.

В итоге суд поддержал иск прокуратуры к АО «Горэлектросеть» с требованием обязать компанию оборудовать линии электропередачи птицезащитными устройствами.