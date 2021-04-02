Кировская природоохранная прокуратура потребовала защитить птиц

«Горэлектросеть» обязали оборудовать линии электропередачи птицезащитными устройствами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области по требованию природоохранной прокуратуры установлены птицезащитные устройства на воздушных линиях электропередачи, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сотрудники кировской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проверки обнаружили, что АО «Горэлектросеть» в нарушение требований федеральных законов не устанавливает птицезащитные устройства на линиях электропередачи, а это может негативно сказаться на окружающей среде.

В итоге суд поддержал иск прокуратуры к АО «Горэлектросеть» с требованием обязать компанию оборудовать линии электропередачи птицезащитными устройствами.