Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 апреля 2021 10:27

В Оричевском районе полицейские изъяли самодельный пистолет

Экспертиза признала оружие огнестрельным
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий

В Оричевском районе мужчина хранил самодельный пистолет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одной из деревень Оричевского района 43-летний мужчина незаконно хранил у себя самодельный пистолет. Данный факт подтвердили сотрудники полиции. Они изъяли предмет и отправили на экспертизу. Об этом сообщили в МВД России по Кировской области.

Специалисты определили, что «самоделка» представляет собой однозарядный шомпольный пистолет. Эксперты признали оружие огнестрельным. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия). Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Напомним, что в случае добровольной сдачи любого вида оружия, граждане освобождаются от уголовной ответственности.

Криминал