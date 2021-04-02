В Оричевском районе полицейские изъяли самодельный пистолет

В Оричевском районе мужчина хранил самодельный пистолет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одной из деревень Оричевского района 43-летний мужчина незаконно хранил у себя самодельный пистолет. Данный факт подтвердили сотрудники полиции. Они изъяли предмет и отправили на экспертизу. Об этом сообщили в МВД России по Кировской области.

Специалисты определили, что «самоделка» представляет собой однозарядный шомпольный пистолет. Эксперты признали оружие огнестрельным. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия). Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Напомним, что в случае добровольной сдачи любого вида оружия, граждане освобождаются от уголовной ответственности.