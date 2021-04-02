На водоемах Кировской области обнаружено 13 опасных участков

На водоемах Кировской области рыбачить стало небезопасно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С повышением температур на водоемах происходит активное таяние снега и льда. В нем появляются промоины и трещины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.

- Самые опасные участки образовались в устьях и притоках рек. Особенно непрочен лед там, где бьют подводные ключи и стоковые воды. К таким местам можно отнести также районы с быстрым течением и произрастанием водной растительности, - подчеркнули в МЧС.

Спасатели просят любителей подледной рыбалки быть бдительными и по возможности отказаться от «азартного увлечения». Сотрудники ГИМС регулярно патрулируют водоемы региона и составляют перечень опасных участков. На сегодняшний день в него вошли 13 объектов.