В Кирове от коронавируса привилась 90-летняя пенсионерка

Женщине подарили цветы, как самой возрастной пациентке больницы, привившейся от коронавируса. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. Наибольший приоритет при этом отдается жителям региона в возрасте старше 55 лет. Так, 31 марта от COVID-19 привилась 90-летняя жительница Нововятска.

Женщина - пациентка Кировской горбольницы №2. Она всегда ответственно относилась к вакцинации и потому, не раздумывая, записалась на прививку от коронавируса. После первой инъекции пенсионерка чувствует себя хорошо, ее состояние оценивают как удовлетворительное. После вакцинации ей подарили букет цветов, как самому старшему пациенту больницы, привившемуся от коронавируса.

На сегодняшний день, по данным областного правительства, первым компонентом вакцины привиты около 57 тысяч кировчан. Полный цикл вакцинации прошли более 44 тысяч жителей региона. 31 марта в регион поступили 8200 доз препарата, а 2 апреля ожидается очередная поставка - 10 тысяч доз.

Записаться на прививку можно на порталах Госуслуг и «Электронной регистратуры», а также по единому номеру 122. Приоритет отдается кировчанам из «листа ожидания», а также жителям области из возрастной категории 60+.