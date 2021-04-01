Добровольцы разыскивают молодого человека, пропавшего по пути из Москвы в Киров

В последний раз молодой человек выходил на связь 28 февраля. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поисках молодого человека, пропавшего по пути из Москвы в Киров. В последний раз Евгений Ромашов выходил на связь 28 февраля 2021 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Евгению 27 лет, рост 175 см, среднего телосложения, у него русые волосы. Известно также, что молодой человек был одет в темно-синюю куртку и черную шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.