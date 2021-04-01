В Кирове долгострой в переулке 1-й Гороховский сдали в эксплуатацию

Здание №21 в переулке 1-й Гороховский стал первым завершенным долгостроем, который сдан в 2021 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове достроили проблемный многоквартирный дом с передачей земельного участка застройщику, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Здание №21 в переулке 1-й Гороховский стал первым завершенным долгостроем, который сдан в 2021 году. На завершение строительства понадобилось 38,6 миллиона рублей. Подрядчик завершил все работы по графику. Кроме того, застройщик взял на себя дополнительные траты, которые не были учтены в смете.

Напомним, что в текущем году планируют сдать еще два долгостроя: в Кирове на улице Маклина, 60 и в Слободском на улице Советской, 47а.