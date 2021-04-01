Кировчанина, укравшего 10 тысяч рублей из автомойки поймали по горячим следам

В Первомайском районе Кирове из автомойки похитили 10 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Первомайском районе Кирова в ночь с 31 марта на 1 апреля из автомойки похитили 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД России по Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что злоумышленник проник в помещение через окно. Благодаря оперативным действиям, подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 34-летний местный житель.

Свою вину мужчина признал и сказал что потратил похищенные деньги на личные нужды. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). За это злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.