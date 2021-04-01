Суд вынесет приговор кировчанину, который незаконно добывал песок в деревне Бегичи

В Кирово-Чепецком районе житель областного центра незаконно добыл песка на сумму более 3,5 млн рублей. Фото: genproc.gov.ru

Дело кировского предпринимателя, организовавшего незаконную добычу песка в Кирово-Чепецком районе направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Напомним, что с июня по октябрь 2019 года 29- летний житель Кирова, не имея лицензии, добывал песок вблизи деревни Бегичи. Прокуратура Кирово-Чепецкого района провела проверку и возбудила в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

Кировчанин успел вывезти 11,5 тыс. куб. песка на общую сумму более 3,5 млн рублей. Ущерб, нанесенный окружающей среде, специалисты оцени почти в 140 млн. рублей.

Свою вину обвиняемый признал и возместил причиненный природе материальный ущерб. Он также оплатил работу по рекультивации поврежденных земель.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кирово-Чепецкий районный суд для вынесения окончательного приговора.