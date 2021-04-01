В Кирове цены на вторичное жилье выросли за 1 квартал 2021 года на 4, 7%

За первый квартал 2021 года цены на вторичное жилье в Кирове выросли на 4,7%. Фото: Иван МАКЕЕВ

За первый квартал 2021 года квартиры на вторичном рынке подорожали как в целом по России, так и в Кирове в частности. К такому выводу пришли аналитики базы недвижимости Циан.

По их данным, средняя стоимость одного «квадрата» в Кирове установилась на уровне 51,1 тысячи рублей. По этому показателю наш город занял 11 место среди городов ПФО.

За первые три месяца текущего года цены выросли на 4,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель увеличился на 6,1%.

Отметим, что в аналитику вошли 142 города с численностью населения от 100 тысяч человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир.