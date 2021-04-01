В Кирове на бывшего железнодорожника завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями

Мужчину задержали, на него заведено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали бывшего начальника Зуевской дистанции электроснабжения Горьковской дирекции по энергообеспечению, относящейся к ОАО «РЖД». Мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Информацию сообщает Приволжское СУ СКР на транспорте.

Бывший железнодорожник, по версии ведомства, в феврале 2020 года заключил договор с некой организацией. В обязанностях фирмы значилась расчистка железной дороги от веток, листьев и другой «нежеланной растительности» на безвозмездной основе. Беда его была в том, что он не согласовал (скорее всего, и не собирался) подписание договора с соответствующими подразделениями РЖД. В итоге железной дороге, по сообщению следствия, был причинен ущерб на 450 тысяч рублей.

Мужчину задержали сотрудники транспортной полиции и кировского УФСБ. Возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается. Выявляются иные возможные преступные эпизоды.