Управляющую компанию Яранского района обязали проверить систему газоснабжения в 31 доме

Прокуратура обязала УК Яранского района проверить газовое оборудование в 31 многоквартирном доме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Яранского района проверила деятельность управляющей компании ООО «УК ЖКХ Апрель-2005». Выяснилось, что в 31 жилом многоквартирном доме на протяжении долгого времени не проводился контроль за состоянием системы газоснабжения. Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области.

Во время проверки выяснилось, что оборудование эксплуатируется уже больше 20 лет. За это время оно сильно износилось и представляет реальную угрозу жизни и здоровью жильцов. В связи с этим прокурор Яранского района внес руководителю управляющей компании представление. Но никаких мер по устранению нарушений УК так и не предприняла.

После чего прокурор направил в суд иск с требованием обязать ООО «УК ЖКХ Апрель-2005» проверить газовое оборудование в 31 доме.

В итоге управляющая компания проведет диагностику внутридомовой газовой системы и даст полную оценку ее состояния.