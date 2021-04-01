В Кировской области стартовала весенняя призывная кампания

Всего в ходе весеннего призыва армейский строй пополнят более 134 тысяч юношей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области стартует очередная призывная кампания. Набор новобранцев в ряды армии начался с первого апреля текущего года. На службу в армию планируют отправить около полутора тысяч молодых людей. Кировские призывники отправятся в воинские части по всей стране.

Призывная кампания пройдет с сохранением всех мер профилактики по недопущению распространения COVID-19. Термометрия, масочный режим, регулярная дезинфекция помещения - все это сохраняется. Кроме того, по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу, к работе с призывниками будут допущены только сотрудники военных комиссариатов, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, а также переболевшие и имеющие антитела.

Отметим, что всего в ходе весеннего призыва армейский строй пополнят более 134 тысяч юношей.