Жительницу Орловского района, которая заживо сожгла своего знакомого, осудили на 13 лет

Жительница Орловского района, которая заживо сожгла своего знакомого, на 13 лет отправиться в колонию общего режима. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Орловского района, которая заживо сожгла своего знакомого в одном из садовых домов, признана виновной. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 июля 2020 года обвиняемая и ее 33-летний знакомый распивали спиртные напитки в доме садового хозяйства «Сенобаза». Во время разговора между ними возникла ссора. Женщина подождала пока мужчина заснет, связала его, облила дом бензином и подожгла. В результате потерпевший сгорел заживо.

Отметим, что обвиняемая сама позвонила в полицию и, представившись другим именем, сообщила о пожаре. Сотрудники следственного комитета провели все необходимые мероприятия и собрали достаточно доказательств. Свою вину женщина признала. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

Суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.