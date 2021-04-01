Сотрудникам «Вяткастроя» не платили зарплату

Сотрудниками СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело . Фото: kirov.sledcom.ru

В Кирове возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам строительной компании ООО «Вяткастрой», сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Известно, что с октября по декабрь 2020 года строительная компания не выдавала заработную плату пяти работникам. При этом, по версии следствия, руководство имело финансовую возможность выплачивать деньги, но предпочитало их тратить на иные цели. Задолженность составила более 460 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники Следкома устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.