Статистика по COVID-19 в Кировской области: 87 новых заразившихся за сутки

За сутки кировские врачи провели 2587 исследований на коронавирус. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 31 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 87 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 315 заболевших.

На стационарном лечении сейчас находятся 1608 жителей области, у 1356 из них диагностировали коронавирус, у 1228 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 252 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 84 пациента, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Число смертельных случаев от коронавируса в Кировской области выросло до 325 (+1 за минувшие сутки). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2568 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2587 исследований на COVID-19.