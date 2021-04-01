В Оричевском районе пенсионерку сбила собака, которую выгуливали через окно машины

Пострадавшая шла по обочине навстречу автомобилю. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области женщину сбила собака. На место выехали сотрудники ГИБДД, поскольку животное выгуливали из окна машины. Информацию сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел в Оричевском районе вечером 31 марта. Неким кировчанам вздумалось прогуляться с собакой, причем идти с ней пешком им было лень. Придумали проехаться: 45-летняя женщина села на заднее пассажирское сиденье, оставила собаку на улице, а сама открыла окно и протянула поводок. Так и поехали по трассе Оричи-Коршик.

На третьем километре им встретилась женщина-пешеход. Остановиться не успел никто - возможно, прохожая не увидела поводок, а водитель машины понадеялся именно на ее реакцию. В итоге натянутый поводок сбил женщину с ног. 63-летняя пенсионерка ушиблась при падении, но, по информации ведомства, госпитализировать ее не пришлось.