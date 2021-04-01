В Немском районе ИП заплатит штраф за «серые» зарплаты

В Немском районе ИП оштрафовали за нелегальных работников. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Немском районе индивидуальный предприниматель неофициально принял на работу 3 сотрудников. Выплачивая им зарплату в конверте, он тем самым уклонялся от налогов. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку частного деревообрабатывающего предприятия и выявили данные нарушения. Прокурор Немского района внес работодателю представление и возбудил в отношении него административное дело по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). В результате ИП заплатил штраф в размере 5 тысяч рублей, а также заключил с работниками трудовые договоры.