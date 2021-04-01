Жителей Каринторфа отрежут от «большой земли» с 5 апреля

С наступлением половодья мост отсоединят от берега. Фото: vk.com/public163812926

Мост через реку Чепца, ведущий в Каринторф, перекроют с 5 апреля. Подобные мероприятия проводятся каждую весну с началом подъема воды. Информацию сообщает администрация Кирово-Чепецка.

Движение по мосту будет закрыто с 5 апреля. Подрядчик, обслуживающий его, начнет подготовку к паводку: ослабит крепления к берегу и отсоединит от земли полностью с наступлением половодья. Добраться до Каринторфа все еще будет возможно с помощью узкоколейной железной дороги - перевозки по ней продолжатся согласно контракту.

До восстановления понтонной переправы в Каринторфе будут находиться четыре сотрудника пожарно-спасательной части и три единицы техники. В местном медпункте сформировали запас необходимых медикаментов. На помощь жителям всегда готовы прийти врачи - как в дневное, так и в ночное время. «Музей Железной Дороги» также подтвердил готовность прийти на помощь экстренным службам. Запас продуктов питания также сформирован.