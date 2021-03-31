Жильцы 121-летнего дома в Кирове годами живут без воды и отопления

Первая квартира получила аварийный статус в 2013 году. - vk.com.

В 2013 году предприниматель незаконно надстроил два этажа в старинном доме на улице Горбачева, 16. В этих помещениях он открыл столовую. Ради своей цели, «бизнесмен» лишил жильцов печного отопления и водоснабжения.

Сейчас питьевую воду кировчанам иногда привозит местный водоканал, но в основном им приходится ходить до родников на территории Трифонова монастыря. Более того, выйти из своего дома людям достаточно трудно, ведь внутренний двор завален двухметровым обледенелым сугробом.

Одной из жительниц еще в 2013 году удалось добиться статуса «непригодной» для своей квартиры. В 2017-м суд обязал администрацию предоставить ей и сыну благоустроенное жилье. Однако квартиру им так и не выделили. За это нарушение городских властей неоднократно штрафовали на общую сумму 500 тысяч рублей и даже завели уголовное дело в связи с неисполнением судебного решения.

Жители решили обратиться за помощью к представителям регионального штаба ОНФ. Активисты выяснили, что управляющие органы за это время ни разу не проверяли работу предприятия сверху. Кировчане обратились в прокуратуру и администрацию с требованием признать дом аварийным.