Прокуратура обязала встать на учет котельную в Озерках

В Озерках проконтролируют постановку на учет загрязняющие окружающую среду предприятия. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура обратилась в суд с требованием о постановке на госучет котельной в Озерках. Предприятие является потенциально опасным для окружающей среды.

Как уточнили в правительстве Кировской области, суд признал требование законным. Если предприятие проигнорирует решение, им займутся судебные приставы.

Всего микрорайоне Озерки проверили работу 31 предприятия. Из них 18 привлекли к административной ответственности.

Напомним, что в октябре 2020 года жители района стали массово жаловаться на едкий дым, который появлялся в вечернее и ночное время.