«Кавалер» из Сочи похитил со счета кировчанки 211 тысяч рублей

Кировчанку обманул знакомый из Сочи более чем на 200 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В отделение УМВД России по городу Кирову 31 марта обратилась местная жительница. Как оказалось, виртуальный «знакомый» женщины снял с ее счета 211 тысяч рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

По словам потерпевшей, она познакомилась с мужчиной в интернете. Он представился Александром и сказал, что живет в Сочи. После чего новый знакомый предложил женщине встретиться лично и заявил, что хочет приехать в Киров. Подозреваемый попросил ее дать свой номер банковской карты, чтобы перевести на нее деньги для оплаты съемной квартиры. Получив доступ к счету, он похитил сбережения жертвы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ (квалифицированная кража). Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. Подозреваемому грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо условное или реальное лишение свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что нельзя сообщать персональные данных своих карт и цифровые пароли, поступающие от банка в смс-сообщениях.