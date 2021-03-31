Реализация нацпроекта «Образование» в Кировской области прошла с нарушениями

Для устранения нарушений прокуратурой Кировской области внесено 68 представлений. Фото: epp.genproc.gov.ru

В 2020 году на реализацию трех региональных проектов в рамках нацпроекта «Образование» было предусмотрено более 597 миллионов рублей, из них освоено 566,3 миллиона рублей или 94,8 %. В течение всего года прокуратура осуществляла мониторинг за их исполнением. В ходе надзорных мероприятий было выявлено 117 нарушений.

- Большинство актов прокурорского реагирования вносилось в связи с нарушениями образовательными и подрядными организациями требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Для устранения нарушений прокурорами в 2020 году внесено 68 представлений, 13 должностных лиц привлечены к административной ответственности, а также объявлено 2 предостережения о недопустимости нарушения закона.