В Лебяжском районе Кировской области закрыли последнюю ледовую переправу

В Кировской области закрыли последнюю ледовую переправу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В управлении защиты населения и территорий Кировской области рассказали, что переправы закрываются из-за оттепели. В это время лед становится непрочным и тонким. Александр Мищихин, специалист управления, отметил:

- Закрытие переправ связано с обильным таянием снега. Просим соблюдать правила и не передвигаться через реки, где переправы закрыты. Это делается, в первую очередь, для обеспечения безопасности жителей всех населенных пунктов Кировской области.

Также он предупредил, что выходить на лед и выезжать на него на автомобилях в это время слишком опасно.

По Кировской области минувшей зимой создали семь переправ: в селах Цепочкино, Русский Турек и деревне Тюм-Тюм Уржумского района, селе Сорвижи Арбажского района, в городе Котельнич, пгт. Лебяжье и в селе Вишкиль Котельничского района. Сейчас на их местах стоят запрещающие дорожные знаки и заграждения.