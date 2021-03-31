В Кирове посетитель кафе отказался платить за завтрак и сломал танцпол

Кировчанин умудрился позавтракать на шесть тысяч рублей, а потом отказался оплачивать счет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кирове задержали дебошира, который позавтракал на несколько тысяч рублей и отказался платить, а потом еще и устроил дебош. Информацию передает пресс-служба областного управления Росгвардии, чьи бойцы и скрутили виновника торжества.

Сигнал «тревога» поступил около шести утра из РЦ на улице Московской. Прибывших правоохранителей встретили работники заведения и, собственно, сам дебошир. По словам персонала, мужчина со вкусом покушал (сумма счета превысила шесть тысяч рублей), а потом отказался платить за заказ. Когда официант в очередной раз попросил посетителя рассчитаться, тот не выдержал и от души вдарил ногой по танцполу, повредив при этом конструкцию.

Администрация оценила причиненный ущерб в 35 тысяч рублей - это не считая завтрака. Росгвардейцы вызвали полицию, которой и передали задержанного.