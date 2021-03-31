Кировские организации заплатят почти 1,5 млн рублей за нарушение тишины и неочищенные крыши

В Ленинском районе Кирова юр и физ лицам выписали штрафы почти на 1, 5 млн рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В теруправлении по Ленинскому району города Кирова состоялось очередное заседание административной комиссии. По 46 материалам юридическим и физическим лицам выписали штрафы на общую сумму почти 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в администрации города.

Четырнадцать штрафов за невыполнение требований по очистке крыш и фасадов зданий получили юридические лица. Им придется заплатить за свои нарушения от 100 до 300 тысяч рублей.

Восемь организаций и ИП заплатят за недобросовестное проведение ремонта по обновлению наружной отделки фасадов, а также несоблюдение схем размещения архитектурной подсветки. Размер денежных взысканий зависит от типа зарегистрированного лица и варьируется от 3 до 100 тысяч рублей.

Двадцать административных правонарушений оказались связаны с несоблюдением тишины в ночное время - с 22:00 до 7:00. Санкции за данное нарушение предусматривают штрафы в размере от 1 до 5 тысяч рублей.