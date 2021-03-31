В Малмыжском районе житель Татарстана украл корову с местной агрофирмы

В Малмыжском районе украли корову прямо с агрофирмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В середине января 2021 года в Малмыжском районе с местной агрофирмы украли корову. Ущерб предприятия составил более 57 тысяч рублей. Его руководители обратились за помощью в полицию. Об этом сообщили в МВД России по Кировской области.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники ведомства установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний житель города Арска Республики Татарстан. Выяснилось, что мужчина вывез животное на машине. Полицейские изъяли парнокопытное и вернули его владельцам.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (хищение чужого имущества). Сотрудники МВД полагают, что мужчина причастен к нескольким преступлениям, совершенным на территории Малмыжского района.