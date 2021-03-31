Статистика по COVID-19 в Кировской области: за минувшие сутки от коронавируса привили 2847 жителей региона

Вакцинация жителей Кировской области от коронавируса продолжается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 31 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 88 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 273 заболевших.

На стационарном лечении сейчас находятся 1647 жителей области, у 1375 из них диагностировали коронавирус, у 1240 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 272 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 88 пациентов, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Число смертельных случаев от коронавируса в Кировской области выросло до 324 (+1 за минувшие сутки). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2626 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2509 исследований на COVID-19. За этот же период от коронавируса привили 2847 кировчан.