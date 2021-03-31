Заместителем главы администрации Кирова стал Сергей Зотин

Сергей Анатольевич Зотин родился в 1981 году в городе Кирове. Фото: duma.mo-kirov.ru

В среду, 31 марта, на заседании Гордумы депутаты проголосовали за назначения Сергея Зотина на должность заместителя главы администрации Кирова по вопросам благоустройства и ЖКХ.

По словам главы администрации города Кирова Дмитрия Осипова, Сергей Анатольевич зарекомендовал себя как грамотный руководитель и профессионал. Стоит отметить, что и депутаты отнеслись к кандидатуре Сергея Зотина благосклонно. Народных избранников интересовали исключительно рабочие вопросы: качество укладки брусчатки, взаимодействие с подрядчиками, организация теплоснабжения и многие другие.

СПРАВКА «КП»

Сергей Анатольевич Зотин родился в 1981 году в Кирове. В 2003 году окончил ВятГУ по специальности «юриспруденция», в 2017 году прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС. С 2007 по 2015 год находился на муниципальной службе. С 2016 по 2019 годы работал в «Агентстве по развитию моногородов Кировской области». С 2019 года возглавляет департамент городского хозяйства.