Пьяный бесправник на «девятке» устроил ДТП на трассе в Кировской области

От удара «девятка» перевернулась. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 30 марта, на 607 км автодороги Кострома - Шарья-Киров - Пермь отечественная легковушка столкнулась с грузовиком. По предварительной информации, 34-летний пьяный бесправник на ВАЗ - 21093 врезался в припаркованную у обочины фуру Scania. От удара «девятка» перевернулась.

- В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21093 получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Его срочно госпитализировали в больницу.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.