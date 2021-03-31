Кировские УК заставят убирать с тротуаров снег, сброшенный с крыш

В Кирове снег, сброшенный с крыш управляющие компании будут убирать самостоятельно. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове после очистки крыш многоквартирных домов управляющие компании часто просто сгребают снег и лед на тротуары. Это затрудняет движение пешеходов и причиняет дискомфорт местным жителям. В связи с этим власти города планируют обязать УК вывозить снег самостоятельно. Об этом сообщили в администрации города.

Отметим, что работы по расчистке пешеходных зон в придомовых территориях проводят подрядные организации. Расходы на эти цели берет на себя муниципалитет. Это, по мнению главы администрации Дмитрия Осипова, несправедливо.

- Наверное, будет правильно, если УК возьмут часть расходов по вывозу снега на себя. При этом ни о каком повышении тарифа речи не идет, - добавил он.

В Госжилинспекции разъяснили, что управляющие компании в рамках тарифа обязаны убирать снег во дворах и с крыш многоквартирных домов.

В случае выявления нарушений, УК получат штрафы и соответствующие предписания.