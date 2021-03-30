Кировчанка потеряла 370 тысяч рублей, пытаясь разбогатеть на онлайн-бирже

Кировчанка потеряла 370 тысяч рублей, решив поиграть на онлайн-бирже. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кирове 47-летняя местная жительница решила разбогатеть, играя на онлайн-бирже. Заняться столь « прибыльным» делом ей посоветовал незнакомец, который позвонил на мобильный телефон. Об этом рассказали в МВД России по Кировской области.

Выяснилось, что во время телефонного разговора собеседник пообещал женщине большой доход, но для этого порекомендовал зарегистрироваться на специальном сайте и пополнить свой виртуальный счет. Потерпевшая выполнила все рекомендации незнакомца.

В общей сложности она перевела на указанный счет 370 тысяч рублей. Однако вернуть их назад, а уж тем более получить прибыль так и не смогла. Ее «кураторы» до последнего требовали продолжать вкладывать деньги, пока женщина окончательно не поняла, что ее обманывают.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).Сейчас полицейские разыскивают преступников.

Жителей призывают не попадаться на уловки интернет-мошенников. Необходимо изучать отзывы о незнакомых сайтах прежде чем совершить какие-либо действия.