С 28 марта изменилось расписание полетов из аэропорта «Победилово»

Аэропорт «Победилово» начинает работу по весенне-летнему расписанию. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Аэропорт « Победилово» с 28 марта переходит на весенне-летнее расписание. С конца мая 2021 года улететь из Кирова до Симферополя можно будет каждую неделю по понедельникам и пятницам. Перевозчиком выступит авиакомпания «Nordwind».

До конца мая до 5 раз в неделю увеличится количество рейсов в Санкт-Петербург. Для кировчан помимо ежедневных вечерних рейсов в Москву станут доступны утренние рейсы по понедельникам, средам и пятницам. Об этом сообщили в авиакомпании «Победа».

Улететь сразу в семь городов: Москву, Сочи, Уфу, Екатеринбург, Нарьян-Мар, Калугу и Калининград можно воспользовавшись услугами авиаперевозчика «RusLine».

Подробное расписание рейсов и цены на билеты можно узнать на официальном сайте аэропорта « Победилово», а также авиакомпаний: «Победа», «RusLine» и «Nordwind».