Фонд капитального ремонта Кировской области ждет аудит

Результаты проведенного финансового аудита будут использованы при оценке деятельности Фонда. Фото: pixabay.com

В Кировской области стартовал отбор аудиторской организации, которая проверит Фонд капитального ремонта, сообщили в пресс-служб регионального правительства.

Ежегодно в организации проводится обязательный аудит финансовой отчетности, который в дальнейшем используется при оценке деятельности и эффективности работы фонда.

Отметим, что в течение трех последних лет компанией, которая проводит аудит, становится ООО «Вятка -Академаудит». Ознакомиться с прошлогодними результатами финансовых проверок можно на сайте министерства энергетики и ЖКХ.