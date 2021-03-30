Подростки, угнавшие автомобиль и укравшие часы в пгт. Демьяново, отправятся под суд

Суд вынесет окончательный приговор подросткам, угнавшим в Подосиновском районе автомобиль. Фото: kirov.sledcom.ru

В пгт. Демьяново Подосиновского района в конце 2020 - начале 2021 года двое подростков совершили грабеж и угнали автомобиль. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что в декабре прошлого года, 15-летний местный житель снял часы с руки пьяного мужчины, который лежал на улице. После чего скрылся в неизвестном направлении присвоив «трофей» себе.

Второго января 2021 года тот же подросток в компании с 14-летним приятелем заметили одиноко стоящий у гаражного бокса автомобиль ВАЗ-21053. Они проникли в машину через незапертую дверь и завели двигатель с помощью замыкания проводов. После чего в течение нескольких часов катались по поселку. Вскоре топливо закончилось и им пришлось бросить автомобиль и скрыться с места преступления.

На допросе подозреваемые свою вину признали. В отношении их возбудили уголовные дела по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж) и по ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время расследование завершено. Дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора.